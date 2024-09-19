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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1814 года P JF (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1814 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1814 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1814 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 425 USD. Торги состоялись 6 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (1)
Колумбия 1 эскудо 1814 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 1 эскудо 1814 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
Колумбия 1 эскудо 1814 P JF на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 191 EUR
Колумбия 1 эскудо 1814 P JF на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Колумбия 1 эскудо 1814 P JF на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1814 P JF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1814 P JF на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1814 P JF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1814 P JF на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1814 P JF на аукционе Lucernae Numismática - December 5, 2021
Продавец Lucernae Numismática
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1814 P JF на аукционе Heritage - November 26, 2020
Колумбия 1 эскудо 1814 P JF на аукционе Heritage - November 26, 2020
Продавец Heritage
Дата 26 ноября 2020
Сохранность F12 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1814 P JF на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1814 P JF на аукционе HERVERA - May 10, 2019
Продавец HERVERA
Дата 10 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1814 P JF на аукционе Soler y Llach - May 9, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 9 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1814 P JF на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2018
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1814 P JF на аукционе Sedwick - May 16, 2018
Продавец Sedwick
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
Колумбия 1 эскудо 1814 P JF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1814 P JF на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1814 P JF на аукционе Cayón - March 31, 2016
Продавец Cayón
Дата 31 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1814 P JF на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1814 P JF на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1814 P JF на аукционе Sedwick - November 6, 2014
Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2014
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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