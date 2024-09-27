Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1814 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1814
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1814 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 72511 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1500 USD. Торги состоялись 3 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность F
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Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 июня 2018
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
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Где продать?
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