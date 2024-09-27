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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1814 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1814 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1814 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1814 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 72511 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1500 USD. Торги состоялись 3 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 1 эскудо 1814 NR JF на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
487 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Колумбия 1 эскудо 1814 NR JF на аукционе Stack's - May 17, 2023
Колумбия 1 эскудо 1814 NR JF на аукционе Stack's - May 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
440 $
Цена в валюте аукциона 440 USD
Колумбия 1 эскудо 1814 NR JF на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1814 NR JF на аукционе Stack's - June 3, 2022
Колумбия 1 эскудо 1814 NR JF на аукционе Stack's - June 3, 2022
Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1814 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1814 NR JF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1814 NR JF на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1814 NR JF на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1814 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - July 8, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1814 NR JF на аукционе Stack's - January 18, 2021
Колумбия 1 эскудо 1814 NR JF на аукционе Stack's - January 18, 2021
Продавец Stack's
Дата 18 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1814 NR JF на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1814 NR JF на аукционе Heritage - September 9, 2019
Колумбия 1 эскудо 1814 NR JF на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU53 NGC
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Колумбия 1 эскудо 1814 NR JF на аукционе HERVERA - October 26, 2018
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1814 NR JF на аукционе Soler y Llach - October 25, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 25 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1814 NR JF на аукционе Heritage - September 11, 2018
Колумбия 1 эскудо 1814 NR JF на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1814 NR JF на аукционе Heritage - June 14, 2018
Колумбия 1 эскудо 1814 NR JF на аукционе Heritage - June 14, 2018
Продавец Heritage
Дата 14 июня 2018
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1814 NR JF на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1814 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1814 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1814 NR JF на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1814 NR JF на аукционе SINCONA - May 16, 2017
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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