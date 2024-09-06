Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1814 года P JF (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1814
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1814 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 319 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2600 EUR. Торги состоялись 7 марта 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
1723 $
Цена в валюте аукциона 1605 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 2 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 1 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 3 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 30 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 29 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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