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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1814 года P JF (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1814 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1814 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1814 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 319 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2600 EUR. Торги состоялись 7 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1814 P JF на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
1723 $
Цена в валюте аукциона 1605 EUR
Колумбия 8 эскудо 1814 P JF на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
1719 $
Цена в валюте аукциона 1650 EUR
Колумбия 8 эскудо 1814 P JF на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1814 P JF на аукционе Frühwald - July 2, 2022
Продавец Frühwald
Дата 2 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1814 P JF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1814 P JF на аукционе Frühwald - April 1, 2022
Продавец Frühwald
Дата 1 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1814 P JF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1814 P JF на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1814 P JF на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1814 P JF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1814 P JF на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1814 P JF на аукционе Heritage - April 29, 2019
Колумбия 8 эскудо 1814 P JF на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1814 P JF на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
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Колумбия 8 эскудо 1814 P JF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Колумбия 8 эскудо 1814 P JF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1814 P JF на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1814 P JF на аукционе Jesús Vico - March 3, 2016
Продавец Jesús Vico
Дата 3 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1814 P JF на аукционе Stack's - February 5, 2016
Колумбия 8 эскудо 1814 P JF на аукционе Stack's - February 5, 2016
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1814 P JF на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1814 P JF на аукционе HERVERA - April 30, 2015
Продавец HERVERA
Дата 30 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1814 P JF на аукционе Soler y Llach - April 29, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 29 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1814 P JF на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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