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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1814 года PN FR (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1814 года PN FR - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1814 года PN FR - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1814 года со знаком PN FR. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 774 проданному на аукционе Jesús Vico за 3000 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (1)
  • Jesús Vico (1)
Колумбия 8 эскудо 1814 PN FR на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
1916 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Колумбия 8 эскудо 1814 PN FR на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
1742 $
Цена в валюте аукциона 1550 EUR
Колумбия 8 эскудо 1814 PN FR на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1814 PN FR на аукционе Jesús Vico - November 16, 2017
Продавец Jesús Vico
Дата 16 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Колумбия 8 эскудо 1814 PN FR на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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