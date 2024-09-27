Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1814 года PN FR (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Jesús Vico
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1814
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1814 года со знаком PN FR. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 774 проданному на аукционе Jesús Vico за 3000 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (3)
- Cayón (1)
- Jesús Vico (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
1916 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 16 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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