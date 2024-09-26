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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1815 года PN FR (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1815 года PN FR - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1815 года PN FR - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1815
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1815 года со знаком PN FR. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 569 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 8500 CHF. Торги состоялись 19 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • ibercoin (1)
  • Numismatica Genevensis (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
Колумбия 8 эскудо 1815 PN FR на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
1494 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Колумбия 8 эскудо 1815 PN FR на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
2235 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Колумбия 8 эскудо 1815 PN FR на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 PN FR на аукционе ibercoin - December 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 PN FR на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 PN FR на аукционе Numismatica Genevensis - November 19, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 19 ноября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 PN FR на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 PN FR на аукционе Heritage - August 13, 2015
Колумбия 8 эскудо 1815 PN FR на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 PN FR на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 PN FR на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 PN FR на аукционе Herrero - May 28, 2014
Продавец Herrero
Дата 28 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 PN FR на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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