Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1815 года PN FR (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1815
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1815 года со знаком PN FR. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 569 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 8500 CHF. Торги состоялись 19 ноября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Tauler & Fau (1)
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
1494 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
2235 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 19 ноября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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