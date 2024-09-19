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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1815 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1815 PN FR
Средняя цена 4200 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
8 эскудо 1815 P JF
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
8 эскудо 1815 NR JF
Средняя цена 1500 $
Продажи
1 94
Аверс
Реверс
1 эскудо 1815 P JF
Средняя цена 240 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 эскудо 1815 PN FR
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 эскудо 1815 NR JF
Средняя цена 300 $
Продажи
0 10
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