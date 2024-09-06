Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1815 года P JF (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1815
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1815 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 529 проданному на аукционе Jesús Vico за 1900 EUR. Торги состоялись 26 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2015
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 сентября 2013
Сохранность XF
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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