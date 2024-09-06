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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1815 года P JF (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1815 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1815 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1815
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1815 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 529 проданному на аукционе Jesús Vico за 1900 EUR. Торги состоялись 26 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1815 P JF на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2029 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Колумбия 8 эскудо 1815 P JF на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
1555 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Колумбия 8 эскудо 1815 P JF на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 P JF на аукционе Hess Divo - June 1, 2022
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 P JF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 P JF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 P JF на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 P JF на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 P JF на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 P JF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Колумбия 8 эскудо 1815 P JF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 P JF на аукционе Jesús Vico - November 15, 2018
Продавец Jesús Vico
Дата 15 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1815 P JF на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 P JF на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 P JF на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 P JF на аукционе Sedwick - May 4, 2017
Продавец Sedwick
Дата 4 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
Колумбия 8 эскудо 1815 P JF на аукционе Heritage - August 20, 2015
Колумбия 8 эскудо 1815 P JF на аукционе Heritage - August 20, 2015
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 P JF на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 P JF на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 P JF на аукционе Aureo & Calicó - September 25, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 P JF на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 P JF на аукционе Jesús Vico - June 7, 2012
Продавец Jesús Vico
Дата 7 июня 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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