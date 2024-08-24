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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1815 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1815 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1815 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1815
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1815 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 20677 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5175 USD. Торги состоялись 4 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1815 NR JF на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1575 EUR
Колумбия 8 эскудо 1815 NR JF на аукционе Heritage - May 9, 2024
Продавец Heritage
Дата 9 мая 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1860 $
Цена в валюте аукциона 1860 USD
Колумбия 8 эскудо 1815 NR JF на аукционе Auction World - April 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 NR JF на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 NR JF на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 NR JF на аукционе Oslo Myntgalleri - May 7, 2023
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 NR JF на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 NR JF на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 NR JF на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 NR JF на аукционе Hess Divo - June 1, 2022
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 NR JF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 NR JF на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 NR JF на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU
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Колумбия 8 эскудо 1815 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - September 14, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 NR JF на аукционе Oslo Myntgalleri - May 9, 2021
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 NR JF на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 NR JF на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 NR JF на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 NR JF на аукционе Oslo Myntgalleri - November 29, 2020
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 29 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1815 NR JF на аукционе Tauler & Fau - November 10, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Колумбия 8 эскудо 1815 NR JF на аукционе Stack's - August 22, 2024
Колумбия 8 эскудо 1815 NR JF на аукционе Stack's - August 22, 2024
Колумбия 8 эскудо 1815 NR JF на аукционе Stack's - August 22, 2024
Колумбия 8 эскудо 1815 NR JF на аукционе Stack's - August 22, 2024
Колумбия 8 эскудо 1815 NR JF на аукционе Stack's - August 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность XF45 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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