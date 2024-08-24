Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1815 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1815
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1815 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 20677 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5175 USD. Торги состоялись 4 января 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 9 мая 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1860 $
Цена в валюте аукциона 1860 USD
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 29 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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