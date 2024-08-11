Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1815 года PN FR (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1815
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1815 года со знаком PN FR. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4637 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2350 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.
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