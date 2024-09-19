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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1815 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1815 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1815 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1815
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1815 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 33542 проданному на аукционе Heritage Auctions за 480 USD. Торги состоялись 21 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (2)
  • Oslo Myntgalleri (1)
  • Stephen Album (1)
Колумбия 1 эскудо 1815 NR JF на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
367 $
Цена в валюте аукциона 4000 NOK
Колумбия 1 эскудо 1815 NR JF на аукционе Briggs & Bustos - September 9, 2022
Продавец Briggs & Bustos
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1815 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
213 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Колумбия 1 эскудо 1815 NR JF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1815 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1815 NR JF на аукционе Heritage - January 21, 2020
Колумбия 1 эскудо 1815 NR JF на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1815 NR JF на аукционе Stephen Album - September 14, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1815 NR JF на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1815 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - December 4, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 1 эскудо 1815 NR JF на аукционе Heritage - August 2, 2011
Колумбия 1 эскудо 1815 NR JF на аукционе Heritage - August 2, 2011
Продавец Heritage
Дата 2 августа 2011
Сохранность F15 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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