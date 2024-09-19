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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1809 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1809 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1809 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1809
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (120) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1809 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 219 проданному на аукционе MDC Monaco за 13000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1809 NR JF на аукционе Heritage - July 11, 2024
Продавец Heritage
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1900 $
Цена в валюте аукциона 1900 USD
Колумбия 8 эскудо 1809 NR JF на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
3649 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Колумбия 8 эскудо 1809 NR JF на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1809 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1809 NR JF на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1809 NR JF на аукционе Heritage - February 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1809 NR JF на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1809 NR JF на аукционе Sedwick - May 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1809 NR JF на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1809 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность F
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Колумбия 8 эскудо 1809 NR JF на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1809 NR JF на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1809 NR JF на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1809 NR JF на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1809 NR JF на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1809 NR JF на аукционе Numisor - June 27, 2022
Продавец Numisor
Дата 27 июня 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1809 NR JF на аукционе London Coins - June 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1809 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1809 NR JF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1809 NR JF на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1809 NR JF на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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