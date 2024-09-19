Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1809 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1809
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (120) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1809 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 219 проданному на аукционе MDC Monaco за 13000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
3649 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность F
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 27 июня 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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