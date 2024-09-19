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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1809 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1809 P JF
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 169
Аверс
Реверс
8 эскудо 1809 NR JF
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 120
Аверс
Реверс
2 эскудо 1809 NR JF
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 эскудо 1809 P JF
Средняя цена 260 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1 эскудо 1809 NR JF
Средняя цена 440 $
Продажи
0 14
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