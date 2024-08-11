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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1809 года P JF (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1809 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1809 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1809
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1809 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 71288 проданному на аукционе Stack's Bowers за 750 USD. Торги состоялись 22 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (1)
Колумбия 1 эскудо 1809 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 1 эскудо 1809 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
Колумбия 1 эскудо 1809 P JF на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность F
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Колумбия 1 эскудо 1809 P JF на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
550 $
Цена в валюте аукциона 550 USD
Колумбия 1 эскудо 1809 P JF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1809 P JF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1809 P JF на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1809 P JF на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1809 P JF на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1809 P JF на аукционе Stack's - October 22, 2019
Колумбия 1 эскудо 1809 P JF на аукционе Stack's - October 22, 2019
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1809 P JF на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1809 P JF на аукционе Heritage - January 18, 2017
Колумбия 1 эскудо 1809 P JF на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1809 P JF на аукционе Heritage - September 22, 2015
Колумбия 1 эскудо 1809 P JF на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1809 P JF на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1809 P JF на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1809 P JF на аукционе HERVERA - February 26, 2013
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1809 P JF на аукционе Soler y Llach - February 25, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1809 P JF на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1809 P JF на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1809 P JF на аукционе HERVERA - July 5, 2011
Продавец HERVERA
Дата 5 июля 2011
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1809 P JF на аукционе Soler y Llach - July 4, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 4 июля 2011
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1809 P JF на аукционе Cayón - January 21, 2011
Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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