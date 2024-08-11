Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1809 года P JF (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1809
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1809 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 71288 проданному на аукционе Stack's Bowers за 750 USD. Торги состоялись 22 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 22 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность F
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность AU
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Где продать?
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