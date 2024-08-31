Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1809 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1809
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1809 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2221 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 900 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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