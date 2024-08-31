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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1809 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1809 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1809 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1809
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1809 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2221 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 900 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Monedalia.es (1)
  • Teutoburger (1)
Колумбия 1 эскудо 1809 NR JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 1 эскудо 1809 NR JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
241 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Колумбия 1 эскудо 1809 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Колумбия 1 эскудо 1809 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1809 NR JF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1809 NR JF на аукционе Heritage - January 16, 2020
Колумбия 1 эскудо 1809 NR JF на аукционе Heritage - January 16, 2020
Продавец Heritage
Дата 16 января 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1809 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1809 NR JF на аукционе Heritage - January 16, 2019
Колумбия 1 эскудо 1809 NR JF на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1809 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1809 NR JF на аукционе Teutoburger - February 22, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1809 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - December 4, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1809 NR JF на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1809 NR JF на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1809 NR JF на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность F
Цена
Колумбия 1 эскудо 1809 NR JF на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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