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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1816 года P FM (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1816 года P FM - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1816 года P FM - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1816
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1816 года со знаком P FM. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1157 проданному на аукционе Jesús Vico за 2000 EUR. Торги состоялись 6 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Morton & Eden (1)
  • Niemczyk (1)
  • SINCONA (2)
  • Soler y Llach (1)
Колумбия 8 эскудо 1816 P FM на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Колумбия 8 эскудо 1816 P FM на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1778 $
Цена в валюте аукциона 7200 PLN
Колумбия 8 эскудо 1816 P FM на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
1562 $
Цена в валюте аукциона 1400 CHF
Колумбия 8 эскудо 1816 P FM на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 P FM на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 P FM на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 P FM на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 P FM на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 P FM на аукционе Jesús Vico - March 6, 2014
Продавец Jesús Vico
Дата 6 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 P FM на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 P FM на аукционе Soler y Llach - May 6, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1816 P FM на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 P FM на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 P FM на аукционе Cayón - October 5, 2005
Продавец Cayón
Дата 5 октября 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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