Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1816 года P FM (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Jesús Vico
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1816
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1816 года со знаком P FM. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1157 проданному на аукционе Jesús Vico за 2000 EUR. Торги состоялись 6 марта 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 6 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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