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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1816 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1816 NR JF
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 82
Аверс
Реверс
8 эскудо 1816 P JF
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
8 эскудо 1816 PN FR
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
8 эскудо 1816 P F
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
8 эскудо 1816 P FM
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 эскудо 1816 NR JF
Средняя цена 240 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
1 эскудо 1816 P JF
Средняя цена 210 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 эскудо 1816 P F
Средняя цена 210 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 эскудо 1816 P FM
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 эскудо 1816 PN FR
Средняя цена 310 $
Продажи
0 23
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