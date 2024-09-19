Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1816 года PN FR (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1816
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1816 года со знаком PN FR. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4640 проданному на аукционе Cayón Subastas за 500 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
277 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец CNG
Дата 18 мая 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2014
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Creusy Numismatique
Дата 6 марта 2014
Сохранность VG8 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 января 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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