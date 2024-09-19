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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1816 года PN FR (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1816 года PN FR - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1816 года PN FR - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1816
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1816 года со знаком PN FR. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4640 проданному на аукционе Cayón Subastas за 500 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (1)
Колумбия 1 эскудо 1816 PN FR на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 1 эскудо 1816 PN FR на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
262 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Колумбия 1 эскудо 1816 PN FR на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
277 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Колумбия 1 эскудо 1816 PN FR на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1816 PN FR на аукционе Tauler & Fau - June 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1816 PN FR на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1816 PN FR на аукционе Jesús Vico - March 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2019
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1816 PN FR на аукционе Stack's - August 15, 2018
Колумбия 1 эскудо 1816 PN FR на аукционе Stack's - August 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1816 PN FR на аукционе CNG - May 18, 2016
Продавец CNG
Дата 18 мая 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1816 PN FR на аукционе Sedwick - November 6, 2014
Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2014
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1816 PN FR на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1816 PN FR на аукционе Creusy Numismatique - March 6, 2014
Продавец Creusy Numismatique
Дата 6 марта 2014
Сохранность VG8 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1816 PN FR на аукционе Aureo & Calicó - February 5, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1816 PN FR на аукционе Creusy Numismatique - December 5, 2013
Продавец Creusy Numismatique
Дата 5 декабря 2013
Сохранность VG8 PCGS
Цена
Колумбия 1 эскудо 1816 PN FR на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1816 PN FR на аукционе Soler y Llach - May 6, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1816 PN FR на аукционе Heritage - April 23, 2013
Колумбия 1 эскудо 1816 PN FR на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1816 PN FR на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1816 PN FR на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1816 PN FR на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1816 PN FR на аукционе Aureo & Calicó - January 26, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 января 2010
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1816 PN FR на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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