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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1816 года P F (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1816 года P F - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1816 года P F - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1816
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1816 года со знаком P F. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4639 проданному на аукционе Cayón Subastas за 240 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.

Сохранность
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  • Jesús Vico (1)
Колумбия 1 эскудо 1816 P F на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
270 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Колумбия 1 эскудо 1816 P F на аукционе Jesús Vico - March 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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