Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1816 года P JF (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1816
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1816 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1084 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2800 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
2980 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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