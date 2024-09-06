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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1816 года P JF (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1816 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1816 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1816
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1816 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1084 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2800 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
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  • Cayón (2)
  • HIRSCH (1)
Колумбия 8 эскудо 1816 P JF на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
916 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Колумбия 8 эскудо 1816 P JF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
2980 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Колумбия 8 эскудо 1816 P JF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 P JF на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 P JF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 P JF на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 P JF на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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