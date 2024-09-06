Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1816 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1816
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1816 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3806 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 930 USD. Торги состоялись 9 февраля 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (6)
- Casa de Subastas de Madrid (1)
- Cayón (3)
- Goldberg (1)
- Heritage (2)
- HERVERA (1)
- La Galerie Numismatique (1)
- Monedalia.es (2)
- Oslo Myntgalleri (1)
- Rio de la Plata (1)
- Schulman (1)
- Sedwick (1)
- Soler y Llach (2)
- Stack's (1)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 11 февраля 2021
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Schulman
Дата 1 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 1 эскудо 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск