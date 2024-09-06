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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1816 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1816 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1816 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1816
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1816 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3806 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 930 USD. Торги состоялись 9 февраля 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sedwick (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (1)
Колумбия 1 эскудо 1816 NR JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 1 эскудо 1816 NR JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Колумбия 1 эскудо 1816 NR JF на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Колумбия 1 эскудо 1816 NR JF на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1816 NR JF на аукционе Oslo Myntgalleri - May 7, 2023
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1816 NR JF на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1816 NR JF на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1816 NR JF на аукционе Rio de la Plata - August 31, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1816 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1816 NR JF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1816 NR JF на аукционе Heritage - February 11, 2021
Колумбия 1 эскудо 1816 NR JF на аукционе Heritage - February 11, 2021
Продавец Heritage
Дата 11 февраля 2021
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1816 NR JF на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1816 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1816 NR JF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Колумбия 1 эскудо 1816 NR JF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1816 NR JF на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
Колумбия 1 эскудо 1816 NR JF на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1816 NR JF на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1816 NR JF на аукционе Schulman - March 1, 2018
Продавец Schulman
Дата 1 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1816 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1816 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - February 3, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1816 NR JF на аукционе Heritage - January 4, 2016
Колумбия 1 эскудо 1816 NR JF на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1816 NR JF на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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