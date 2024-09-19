Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1816 года P F (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Jesús Vico
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1816
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1816 года со знаком P F. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 773 проданному на аукционе Jesús Vico за 3000 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
1591 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
2022 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 16 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 6 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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