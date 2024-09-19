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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1816 года P F (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1816 года P F - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1816 года P F - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1816
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1816 года со знаком P F. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 773 проданному на аукционе Jesús Vico за 3000 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Jesús Vico (2)
  • Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
  • Soler y Llach (3)
Колумбия 8 эскудо 1816 P F на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
1591 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Колумбия 8 эскудо 1816 P F на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
2022 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Колумбия 8 эскудо 1816 P F на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 P F на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 P F на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 P F на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 P F на аукционе Heritage - January 16, 2019
Колумбия 8 эскудо 1816 P F на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 P F на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 P F на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 P F на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 P F на аукционе Jesús Vico - November 16, 2017
Продавец Jesús Vico
Дата 16 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 P F на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 P F на аукционе HERVERA - May 15, 2014
Продавец HERVERA
Дата 15 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1816 P F на аукционе Soler y Llach - May 4, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1816 P F на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 P F на аукционе Jesús Vico - March 6, 2014
Продавец Jesús Vico
Дата 6 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 P F на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 P F на аукционе Aureo & Calicó - September 25, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 P F на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1816 P F на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 19, 2012
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 P F на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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