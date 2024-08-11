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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1816 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1816 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1816 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1816
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1816 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31016 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4440 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1816 NR JF на аукционе Oslo Myntgalleri - May 7, 2023
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2023
Сохранность XF
Цена
1703 $
Цена в валюте аукциона 18000 NOK
Колумбия 8 эскудо 1816 NR JF на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
1988 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Колумбия 8 эскудо 1816 NR JF на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 NR JF на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 NR JF на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU55
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 NR JF на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 NR JF на аукционе Numisor - February 15, 2022
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 NR JF на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Колумбия 8 эскудо 1816 NR JF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 NR JF на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 NR JF на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность VF
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Колумбия 8 эскудо 1816 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
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Колумбия 8 эскудо 1816 NR JF на аукционе Heritage - August 20, 2021
Колумбия 8 эскудо 1816 NR JF на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 NR JF на аукционе Oslo Myntgalleri - May 9, 2021
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 NR JF на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 NR JF на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1816 NR JF на аукционе Numisor - October 17, 2020
Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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