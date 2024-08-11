Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1816 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1816
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (82) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1816 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31016 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4440 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2023
Сохранность XF
Цена
1703 $
Цена в валюте аукциона 18000 NOK
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
1988 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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