Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1816 года PN FR (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1816
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1816 года со знаком PN FR. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 32381 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9252 USD. Торги состоялись 2 ноября 2022.
Сохранность
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Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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