Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1816 года P JF (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1816
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1816 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4638 проданному на аукционе Cayón Subastas за 195 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.
Сохранность
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- Monedalia.es (1)
Где продать?
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