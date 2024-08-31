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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1812 года P JF (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1812 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1812 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1812
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1812 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31637 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (2)
  • UBS (1)
Колумбия 8 эскудо 1812 P JF на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2254 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Колумбия 8 эскудо 1812 P JF на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1666 $
Цена в валюте аукциона 1565 EUR
Колумбия 8 эскудо 1812 P JF на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Колумбия 8 эскудо 1812 P JF на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1812 P JF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1812 P JF на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1812 P JF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1812 P JF на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1812 P JF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1812 P JF на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1812 P JF на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
Колумбия 8 эскудо 1812 P JF на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1812 P JF на аукционе Coinhouse - June 27, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 27 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1812 P JF на аукционе Cayón - June 23, 2021
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1812 P JF на аукционе Oslo Myntgalleri - May 9, 2021
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность VF
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Колумбия 8 эскудо 1812 P JF на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1812 P JF на аукционе Aureo & Calicó - February 13, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1812 P JF на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1812 P JF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1812 P JF на аукционе Jesús Vico - September 17, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 17 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1812 P JF на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1812 P JF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Колумбия 8 эскудо 1812 P JF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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