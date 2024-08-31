Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1812 года P JF (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Jesús Vico
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1812
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1812 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31637 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1666 $
Цена в валюте аукциона 1565 EUR
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 27 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 17 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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