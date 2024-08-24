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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1817 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1817 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1817 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1817
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (112) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1817 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 20404 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7638 USD. Торги состоялись 6 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1817 NR JF на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1619 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Колумбия 8 эскудо 1817 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1605 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Колумбия 8 эскудо 1817 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1817 NR JF на аукционе Heritage - January 11, 2024
Продавец Heritage
Дата 11 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1817 NR JF на аукционе Münzenonline - November 24, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1817 NR JF на аукционе Varesi - September 20, 2023
Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1817 NR JF на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Колумбия 8 эскудо 1817 NR JF на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1817 NR JF на аукционе Sedwick - May 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1817 NR JF на аукционе Münzenonline - April 28, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1817 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1817 NR JF на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1817 NR JF на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1817 NR JF на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1817 NR JF на аукционе Goldberg - September 27, 2022
Колумбия 8 эскудо 1817 NR JF на аукционе Goldberg - September 27, 2022
Продавец Goldberg
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1817 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1817 NR JF на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1817 NR JF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1817 NR JF на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1817 NR JF на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
Колумбия 8 эскудо 1817 NR JF на аукционе Heritage - January 13, 2022
Продавец Heritage
Дата 13 января 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1817 NR JF на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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