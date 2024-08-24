Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1817 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1817
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (112) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1817 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 20404 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7638 USD. Торги состоялись 6 января 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1605 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Goldberg
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
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Дата 27 апреля 2022
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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