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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1817 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1817 P FM
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 95
Аверс
Реверс
8 эскудо 1817 NR JF
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 112
Аверс
Реверс
2 эскудо 1817 P FM
Средняя цена 780 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 эскудо 1817 P FM
Средняя цена 480 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 эскудо 1817 NR JF
Средняя цена 270 $
Продажи
0 33
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