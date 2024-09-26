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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1817 года P FM (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1817 года P FM - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1817 года P FM - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1817
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1817 года со знаком P FM. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 342 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1300 USD. Торги состоялись 8 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Monedalia.es (2)
  • Stack's (2)
  • Tauler & Fau (1)
Колумбия 2 эскудо 1817 P FM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 2 эскудо 1817 P FM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1817 P FM на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
1070 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Колумбия 2 эскудо 1817 P FM на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
341 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Колумбия 2 эскудо 1817 P FM на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1817 P FM на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1817 P FM на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1817 P FM на аукционе Jesús Vico - June 13, 2013
Продавец Jesús Vico
Дата 13 июня 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1817 P FM на аукционе Stack's - January 9, 2011
Колумбия 2 эскудо 1817 P FM на аукционе Stack's - January 9, 2011
Продавец Stack's
Дата 9 января 2011
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1817 P FM на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1817 P FM на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность F
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1817 P FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Колумбия 2 эскудо 1817 P FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность VF DETAILS NCS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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