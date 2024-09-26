Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1817 года P FM (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1817
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1817 года со знаком P FM. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 342 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1300 USD. Торги состоялись 8 января 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Tauler & Fau (1)
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
1070 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
341 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 13 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 9 января 2011
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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