Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1817 года P FM (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1817
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1817 года со знаком P FM. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 917 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
692 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2018
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец CNG
Дата 11 сентября 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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