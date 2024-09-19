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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1817 года P FM (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1817 года P FM - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1817 года P FM - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1817
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1817 года со знаком P FM. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 917 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
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  • Stack's (2)
Колумбия 1 эскудо 1817 P FM на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
692 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Колумбия 1 эскудо 1817 P FM на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
517 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Колумбия 1 эскудо 1817 P FM на аукционе Stack's - August 23, 2018
Колумбия 1 эскудо 1817 P FM на аукционе Stack's - August 23, 2018
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2018
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1817 P FM на аукционе CNG - September 11, 2007
Продавец CNG
Дата 11 сентября 2007
Сохранность XF
Цена
******
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Колумбия 1 эскудо 1817 P FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Колумбия 1 эскудо 1817 P FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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