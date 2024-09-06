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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1817 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1817 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1817 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1817
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1817 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 97115 проданному на аукционе Heritage Auctions за 528 USD. Торги состоялись 27 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Колумбия 1 эскудо 1817 NR JF на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
313 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Колумбия 1 эскудо 1817 NR JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 1 эскудо 1817 NR JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
Колумбия 1 эскудо 1817 NR JF на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
272 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Колумбия 1 эскудо 1817 NR JF на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1817 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1817 NR JF на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Колумбия 1 эскудо 1817 NR JF на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1817 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1817 NR JF на аукционе Heritage - March 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1817 NR JF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1817 NR JF на аукционе iNumis - November 2, 2021
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1817 NR JF на аукционе Heritage - February 11, 2021
Колумбия 1 эскудо 1817 NR JF на аукционе Heritage - February 11, 2021
Продавец Heritage
Дата 11 февраля 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1817 NR JF на аукционе Stack's - January 17, 2021
Колумбия 1 эскудо 1817 NR JF на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1817 NR JF на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1817 NR JF на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
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Колумбия 1 эскудо 1817 NR JF на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность AU
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Колумбия 1 эскудо 1817 NR JF на аукционе Heritage - May 3, 2018
Колумбия 1 эскудо 1817 NR JF на аукционе Heritage - May 3, 2018
Продавец Heritage
Дата 3 мая 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1817 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1817 NR JF на аукционе Heritage - January 17, 2018
Колумбия 1 эскудо 1817 NR JF на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Колумбия 1 эскудо 1817 NR JF на аукционе Heritage - October 19, 2017
Колумбия 1 эскудо 1817 NR JF на аукционе Heritage - October 19, 2017
Продавец Heritage
Дата 19 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1817 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1817 NR JF на аукционе Heritage Eur - May 27, 2017
Продавец Heritage Eur
Дата 27 мая 2017
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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