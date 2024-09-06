Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1817 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1817
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1817 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 97115 проданному на аукционе Heritage Auctions за 528 USD. Торги состоялись 27 марта 2022.
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
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Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
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Продавец Heritage
Дата 11 февраля 2021
Сохранность AU58 PCGS
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Дата 17 января 2021
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность AU
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Дата 3 мая 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
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Дата 8 марта 2018
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 19 октября 2017
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность F
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Где продать?
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