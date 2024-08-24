Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1818 года P FM (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1818
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (123) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1818 года со знаком P FM. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 35424 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8400 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU55 PCGS
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
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Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность VF
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Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
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Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
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Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
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