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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1818 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1818 NR JF
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 134
Аверс
Реверс
8 эскудо 1818 P FM
Средняя цена 2700 $
Продажи
1 123
Аверс
Реверс
4 эскудо 1818 NR JF
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
2 эскудо 1818 P FM
Средняя цена 420 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 эскудо 1818 NR JF
Средняя цена 230 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 эскудо 1818 P FM
Средняя цена 290 $
Продажи
0 10
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