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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1818 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1818 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1818 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1818
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1818 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4612 проданному на аукционе Cayón Subastas за 460 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (2)
  • ibercoin (1)
  • Sedwick (1)
  • Soler y Llach (1)
  • UBS (1)
Колумбия 1 эскудо 1818 NR JF на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность F
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Колумбия 1 эскудо 1818 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Колумбия 1 эскудо 1818 NR JF на аукционе Heritage - February 17, 2022
Продавец Heritage
Дата 17 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1818 NR JF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Колумбия 1 эскудо 1818 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1818 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1818 NR JF на аукционе Heritage - January 16, 2019
Колумбия 1 эскудо 1818 NR JF на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1818 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - May 24, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1818 NR JF на аукционе Sedwick - May 4, 2017
Продавец Sedwick
Дата 4 мая 2017
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1818 NR JF на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1818 NR JF на аукционе Soler y Llach - July 5, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2010
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1818 NR JF на аукционе UBS - March 20, 2007
Продавец UBS
Дата 20 марта 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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