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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1818 года P FM (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1818 года P FM - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1818 года P FM - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1818
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1818 года со знаком P FM. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4642 проданному на аукционе Cayón Subastas за 470 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (1)
  • Myntauktioner i Sverige AB (1)
  • Sedwick (2)
  • Soler y Llach (1)
Колумбия 1 эскудо 1818 P FM на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
500 $
Цена в валюте аукциона 500 USD
Колумбия 1 эскудо 1818 P FM на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
528 $
Цена в валюте аукциона 470 EUR
Колумбия 1 эскудо 1818 P FM на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Колумбия 1 эскудо 1818 P FM на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 1 эскудо 1818 P FM на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 1 эскудо 1818 P FM на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - March 14, 2015
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 14 марта 2015
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1818 P FM на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1818 P FM на аукционе HERVERA - February 26, 2013
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1818 P FM на аукционе Soler y Llach - February 25, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1818 P FM на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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