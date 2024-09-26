Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1818 года P FM (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1818
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1818 года со знаком P FM. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4642 проданному на аукционе Cayón Subastas за 470 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (2)
- Cayón (1)
- Grün (1)
- HERVERA (1)
- Künker (1)
- Myntauktioner i Sverige AB (1)
- Sedwick (2)
- Soler y Llach (1)
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
500 $
Цена в валюте аукциона 500 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 14 марта 2015
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 эскудо 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск