Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1818 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1818
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (134) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1818 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31356 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3010 USD. Торги состоялись 3 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
1392 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2020
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Где продать?
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