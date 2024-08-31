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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1818 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1818 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1818 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1818
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (134) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1818 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31356 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3010 USD. Торги состоялись 3 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1818 NR JF на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1922 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Колумбия 8 эскудо 1818 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
1392 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Колумбия 8 эскудо 1818 NR JF на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1818 NR JF на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1818 NR JF на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1818 NR JF на аукционе Sedwick - May 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1818 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1818 NR JF на аукционе Stack's - November 16, 2022
Колумбия 8 эскудо 1818 NR JF на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1818 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1818 NR JF на аукционе Stack's - August 24, 2022
Колумбия 8 эскудо 1818 NR JF на аукционе Stack's - August 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1818 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1818 NR JF на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1818 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1818 NR JF на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1818 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1818 NR JF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1818 NR JF на аукционе Heritage - January 13, 2022
Продавец Heritage
Дата 13 января 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1818 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1818 NR JF на аукционе Heritage - January 22, 2021
Колумбия 8 эскудо 1818 NR JF на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU53 PCGS
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Колумбия 8 эскудо 1818 NR JF на аукционе Heritage - December 10, 2020
Колумбия 8 эскудо 1818 NR JF на аукционе Heritage - December 10, 2020
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2020
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1818 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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