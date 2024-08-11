Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1818 года P FM (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1818
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1818 года со знаком P FM. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4308 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 978 USD. Торги состоялись 26 мая 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
447 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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