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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1818 года P FM (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1818 года P FM - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1818 года P FM - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1818
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1818 года со знаком P FM. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4308 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 978 USD. Торги состоялись 26 мая 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Goldberg (1)
  • Heritage (1)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
Колумбия 2 эскудо 1818 P FM на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
447 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Колумбия 2 эскудо 1818 P FM на аукционе Heritage - March 3, 2022
Продавец Heritage
Дата 3 марта 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
552 $
Цена в валюте аукциона 552 USD
Колумбия 2 эскудо 1818 P FM на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1818 P FM на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1818 P FM на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1818 P FM на аукционе HERVERA - December 20, 2011
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2011
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1818 P FM на аукционе Soler y Llach - December 19, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2011
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1818 P FM на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1818 P FM на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Колумбия 2 эскудо 1818 P FM на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1818 P FM на аукционе Cayón - May 9, 2005
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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