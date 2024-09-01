Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1818 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 эскудо
- Год 1818
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1818 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4309 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 3680 USD. Торги состоялись 26 мая 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
1171 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?
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