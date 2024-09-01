Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1818 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 эскудо 1818 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 эскудо 1818 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1818
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1818 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4309 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 3680 USD. Торги состоялись 26 мая 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (4)
  • Baldwin's (1)
  • Cayón (1)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (2)
  • HERVERA (1)
  • Sedwick (2)
  • Soler y Llach (1)
Колумбия 4 эскудо 1818 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
1171 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Колумбия 4 эскудо 1818 NR JF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
843 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Колумбия 4 эскудо 1818 NR JF на аукционе Sedwick - November 1, 2019
Продавец Sedwick
Дата 1 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
Колумбия 4 эскудо 1818 NR JF на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 4 эскудо 1818 NR JF на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 4 эскудо 1818 NR JF на аукционе Sedwick - May 1, 2014
Продавец Sedwick
Дата 1 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Колумбия 4 эскудо 1818 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 4 эскудо 1818 NR JF на аукционе Heritage - October 1, 2013
Колумбия 4 эскудо 1818 NR JF на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 4 эскудо 1818 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 4 эскудо 1818 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 4 эскудо 1818 NR JF на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность F
Цена
Колумбия 4 эскудо 1818 NR JF на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Колумбия 4 эскудо 1818 NR JF на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 4 эскудо 1818 NR JF на аукционе Heritage - January 9, 2004
Колумбия 4 эскудо 1818 NR JF на аукционе Heritage - January 9, 2004
Продавец Heritage
Дата 9 января 2004
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Колумбии Каталог монет Фердинанда VII Монеты Колумбии 1818 года Все колумбийские монеты колумбийские золотые монеты колумбийские монеты номиналом 4 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск