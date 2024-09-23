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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Золотые монеты 4 эскудо Фердинанда VII - Колумбия

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4 эскудо 1818-1819

Год Знак Описание Продажи Продажи
1818 NR JF 0 131819 NR JF 0 3
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