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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1819 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 эскудо 1819 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 эскудо 1819 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1819
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1819 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 34082 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2800 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 4 эскудо 1819 NR JF на аукционе Stack's - August 27, 2022
Колумбия 4 эскудо 1819 NR JF на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
2800 $
Цена в валюте аукциона 2800 USD
Колумбия 4 эскудо 1819 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
1384 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Колумбия 4 эскудо 1819 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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