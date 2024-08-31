Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1819 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 эскудо
- Год 1819
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1819 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 34082 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2800 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
2800 $
Цена в валюте аукциона 2800 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
1384 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Где продать?
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