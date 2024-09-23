Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1811 года P JF (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Jesús Vico
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1811
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (87) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1811 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 545 проданному на аукционе Numisor за 3600 CHF. Торги состоялись 17 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
1553 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 20 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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