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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1811 года P JF (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1811 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1811 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1811
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (87) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1811 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 545 проданному на аукционе Numisor за 3600 CHF. Торги состоялись 17 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1811 P JF на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1976 $
Цена в валюте аукциона 1850 EUR
Колумбия 8 эскудо 1811 P JF на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
1553 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Колумбия 8 эскудо 1811 P JF на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1811 P JF на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1811 P JF на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1811 P JF на аукционе Casa de Subastas de Madrid - October 20, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 20 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1811 P JF на аукционе Jesús Vico - July 11, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1811 P JF на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1811 P JF на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1811 P JF на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1811 P JF на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1811 P JF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1811 P JF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1811 P JF на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1811 P JF на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1811 P JF на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1811 P JF на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1811 P JF на аукционе Numisor - October 17, 2020
Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность MS63 NGC
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Колумбия 8 эскудо 1811 P JF на аукционе Cayón - November 15, 2019
Продавец Cayón
Дата 15 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1811 P JF на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1811 P JF на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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