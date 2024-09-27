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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1819 года P FM (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1819 года P FM - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1819 года P FM - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1819
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (89) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1819 года со знаком P FM. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 30058 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14000 USD. Торги состоялись 28 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1819 P FM на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1862 $
Цена в валюте аукциона 1725 EUR
Колумбия 8 эскудо 1819 P FM на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Колумбия 8 эскудо 1819 P FM на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1738 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Колумбия 8 эскудо 1819 P FM на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1819 P FM на аукционе Cayón - October 10, 2023
Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1819 P FM на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1819 P FM на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1819 P FM на аукционе Stack's - February 27, 2023
Колумбия 8 эскудо 1819 P FM на аукционе Stack's - February 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1819 P FM на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1819 P FM на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1819 P FM на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 16, 2022
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 16 декабря 2022
Сохранность XF
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Колумбия 8 эскудо 1819 P FM на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1819 P FM на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1819 P FM на аукционе Cayón - July 19, 2022
Продавец Cayón
Дата 19 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1819 P FM на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1819 P FM на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1819 P FM на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1819 P FM на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1819 P FM на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1819 P FM на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1819 P FM на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1819 P FM на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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