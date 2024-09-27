Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1819 года P FM (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1819
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (89) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1819 года со знаком P FM. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 30058 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14000 USD. Торги состоялись 28 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 16 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
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Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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