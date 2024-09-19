Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1808 года NR JJ (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1808
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1808 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1628 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4750 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
2342 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Продавец Heritage
Дата 23 января 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
1380 $
Цена в валюте аукциона 1380 USD
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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