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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1808 года NR JJ (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1808 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1808 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1808
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1808 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1628 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4750 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (5)
  • UBS (1)
Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
2342 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе Heritage - January 23, 2020
Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе Heritage - January 23, 2020
Продавец Heritage
Дата 23 января 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
1380 $
Цена в валюте аукциона 1380 USD
Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе Emporium Hamburg - November 12, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 12 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе Heritage - January 7, 2019
Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе Heritage - May 10, 2018
Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе Heritage - May 10, 2018
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе Heritage - March 26, 2015
Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе Heritage - March 26, 2015
Продавец Heritage
Дата 26 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе Heritage - January 6, 2014
Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе Cayón - October 5, 2005
Продавец Cayón
Дата 5 октября 2005
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе UBS - September 15, 2002
Продавец UBS
Дата 15 сентября 2002
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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