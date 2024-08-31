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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1808 года

Золотые монеты (Карл IV)

Аверс
Реверс
8 эскудо 1808 P JF
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 143
Аверс
Реверс
8 эскудо 1808 NR JJ
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
8 эскудо 1808 NR JF
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 эскудо 1808 P JF
Средняя цена 240 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1 эскудо 1808 NR JJ
Средняя цена
Продажи
0 0

Золотые монеты (Фердинанд VII)

Аверс
Реверс
8 эскудо 1808 NR JJ
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
8 эскудо 1808 NR JF
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
8 эскудо 1808 P JF
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
2 эскудо 1808 NR JF
Средняя цена 720 $
Продажи
1 5
Аверс
Реверс
1 эскудо 1808 NR JF
Средняя цена 310 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 эскудо 1808 P JF
Средняя цена 180 $
Продажи
0 3
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