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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1808 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1808 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1808 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1808
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1808 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 44040 проданному на аукционе Stack's Bowers за 725 USD. Торги состоялись 23 августа 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (1)
  • Stack's (1)
Колумбия 1 эскудо 1808 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
213 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Колумбия 1 эскудо 1808 NR JF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Колумбия 1 эскудо 1808 NR JF на аукционе Stack's - August 23, 2018
Колумбия 1 эскудо 1808 NR JF на аукционе Stack's - August 23, 2018
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1808 NR JF на аукционе Heritage - October 26, 2017
Колумбия 1 эскудо 1808 NR JF на аукционе Heritage - October 26, 2017
Продавец Heritage
Дата 26 октября 2017
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Колумбия 1 эскудо 1808 NR JF на аукционе Künker - December 18, 2013
Продавец Künker
Дата 18 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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