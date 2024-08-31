Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1808 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1808
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1808 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 44040 проданному на аукционе Stack's Bowers за 725 USD. Торги состоялись 23 августа 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 октября 2017
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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