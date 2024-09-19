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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1808 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1808 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1808 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1808
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1808 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 33544 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 21 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1808 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
490 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Колумбия 2 эскудо 1808 NR JF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность F
Цена
348 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Колумбия 2 эскудо 1808 NR JF на аукционе Heritage - January 21, 2020
Колумбия 2 эскудо 1808 NR JF на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1808 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1808 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность VF
Цена
******
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Где купить?
Колумбия 2 эскудо 1808 NR JF на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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