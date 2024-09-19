Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1808 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1808
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1808 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 33544 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 21 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
490 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
******
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