Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1808 года P JF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Jesús Vico
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1808
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1808 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 62386 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1200 USD. Торги состоялись 8 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (2)
- Cayón (2)
- Heritage (2)
- HERVERA (2)
- Jesús Vico (1)
- Soler y Llach (2)
- Stack's (4)
- Tauler & Fau (1)
- UBS (1)
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jesús Vico
Дата 14 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2019
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2019
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 9 августа 2012
Сохранность VG DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2010
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 эскудо 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск