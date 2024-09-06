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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1808 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1808 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1808 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1808
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1808 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 62386 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1200 USD. Торги состоялись 8 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Колумбия 1 эскудо 1808 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
182 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Колумбия 1 эскудо 1808 P JF на аукционе Heritage - September 9, 2021
Колумбия 1 эскудо 1808 P JF на аукционе Heritage - September 9, 2021
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Колумбия 1 эскудо 1808 P JF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1808 P JF на аукционе Jesús Vico - April 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1808 P JF на аукционе Stack's - October 22, 2019
Колумбия 1 эскудо 1808 P JF на аукционе Stack's - October 22, 2019
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2019
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
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Колумбия 1 эскудо 1808 P JF на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность F
Цена
******
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Колумбия 1 эскудо 1808 P JF на аукционе Stack's - June 27, 2019
Колумбия 1 эскудо 1808 P JF на аукционе Stack's - June 27, 2019
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2019
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
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Колумбия 1 эскудо 1808 P JF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Колумбия 1 эскудо 1808 P JF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1808 P JF на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1808 P JF на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 1 эскудо 1808 P JF на аукционе HERVERA - October 25, 2012
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1808 P JF на аукционе Soler y Llach - October 24, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2012
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1808 P JF на аукционе Heritage - August 9, 2012
Колумбия 1 эскудо 1808 P JF на аукционе Heritage - August 9, 2012
Продавец Heritage
Дата 9 августа 2012
Сохранность VG DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1808 P JF на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2010
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1808 P JF на аукционе Cayón - May 9, 2005
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2005
Сохранность F
Цена
Колумбия 1 эскудо 1808 P JF на аукционе Stack's - April 20, 2005
Колумбия 1 эскудо 1808 P JF на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1808 P JF на аукционе UBS - January 27, 2003
Продавец UBS
Дата 27 января 2003
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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