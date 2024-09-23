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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Каталог монет Карла IV (1788-1808)

Всего добавлено монет: 144

Период чеканки Карла IV
Каталог монет Карл IV 1788-1808
coin Золото
Год монеты

Монеты Карла IV с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1799 NR JJ
 Золото $1,900 - 1 113Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1805 P JT
 Золото $2,700 - 1 113Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1801 P JF
 Золото $2,000 - 2 145Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1790 P SF
 Золото $2,300 - 2 131Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1796 NR JJ
 Золото $1,900 - 0 85Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1806 NR JJ
 Золото $1,800 - 0 122Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1795 P JF
 Золото $2,600 - 0 117Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1801 NR JJ
 Золото $3,400 - 0 152Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1800 NR JJ
 Золото $2,700 - 0 129Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1793 P JF
 Золото $1,800 - 0 108Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1806 P JF
 Золото $2,100 - 0 123Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1808 P JF
 Золото $2,200 - 0 143Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1800 P JF
 Золото $1,900 - 3 115Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1797 NR JJ
 Золото $2,600 - 0 122Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1807 P JF
 Золото $2,800 - 1 155Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1792 P JF
 Золото $2,000 - 0 128Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1794 P JF
 Золото $1,800 - 0 125Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1795 NR JJ
 Золото $2,400 - 1 107Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1805 NR JJ
 Золото $1,600 - 0 129Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1797 P JF
 Золото $1,800 - 0 123Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1804 NR JJ
 Золото $1,700 - 0 98Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1807 NR JJ
 Золото $1,800 - 0 101Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1794 NR JJ
 Золото $2,600 - 0 94Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1802 P JF
 Золото $1,900 - 1 93Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1790 NR JJ
 Золото $1,900 - 0 93Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1791 P SF
 Золото $2,000 - 0 73Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1793 NR JJ
 Золото $2,100 - 0 112Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1798 P JF
 Золото $1,600 - 0 109Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1792 NR JJ
 Золото $2,000 - 0 110Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1802 NR JJ
 Золото $2,300 - 0 118Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
1 эскудо 1807 P JF
 Золото $210 - 0 38Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1796 P JF
 Золото $2,000 - 0 111Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1791 NR JJ
 Золото $1,800 - 0 78Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1804 P JF
 Золото $2,000 - 3 131Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
4 эскудо 1790 P SF
 Золото $850 - 0 36Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1799 P JF
 Золото $1,700 - 0 96Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1803 NR JJ
 Золото $1,900 - 0 104Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1803 P JF
 Золото $1,900 $5,700 0 108Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1804 P JT
 Золото $7,000 - 0 5Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
1 эскудо 1803 P JF
 Золото $210 - 0 7Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1798 NR JJ
 Золото $1,300 - 0 100Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
2 эскудо 1791 P SF
 Золото $480 - 0 29Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
2 эскудо 1792 NR JJ
 Золото $320 - 0 10Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
1 эскудо 1798 NR JJ
 Золото $210 - 0 5Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
2 эскудо 1802 P JF
 Золото $270 - 0 12Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
1 эскудо 1794 P JF
 Золото $150 - 0 40Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
1 эскудо 1797 NR JJ
 Золото $360 - 0 15Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
1 эскудо 1800 P JF
 Золото $180 - 0 31Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
1 эскудо 1806 P JF
 Золото $210 - 0 38Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
2 эскудо 1795 P JF
 Золото $380 - 0 12
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