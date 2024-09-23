Каталог монет Карла IV (1788-1808)

Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
Монеты Карла IV с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $1,900 - 1 113
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1799 NR JJ
Золото $2,700 - 1 113
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1805 P JT
Золото $2,000 - 2 145
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1801 P JF
Золото $2,300 - 2 131
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1790 P SF
Золото $1,900 - 0 85
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1796 NR JJ
Золото $1,800 - 0 122
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1806 NR JJ
Золото $2,600 - 0 117
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1795 P JF
Золото $3,400 - 0 152
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1801 NR JJ
Золото $2,700 - 0 129
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1800 NR JJ
Золото $1,800 - 0 108
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1793 P JF
Золото $2,100 - 0 123
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1806 P JF
Золото $2,200 - 0 143
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1808 P JF
Золото $1,900 - 3 115
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1800 P JF
Золото $2,600 - 0 122
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1797 NR JJ
Золото $2,800 - 1 155
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1807 P JF
Золото $2,000 - 0 128
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1792 P JF
Золото $1,800 - 0 125
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1794 P JF
Золото $2,400 - 1 107
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1795 NR JJ
Золото $1,600 - 0 129
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1805 NR JJ
Золото $1,800 - 0 123
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1797 P JF
Золото $1,700 - 0 98
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1804 NR JJ
Золото $1,800 - 0 101
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1807 NR JJ
Золото $2,600 - 0 94
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1794 NR JJ
Золото $1,900 - 1 93
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1802 P JF
Золото $1,900 - 0 93
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1790 NR JJ
Золото $2,000 - 0 73
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1791 P SF
Золото $2,100 - 0 112
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1793 NR JJ
Золото $1,600 - 0 109
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1798 P JF
Золото $2,000 - 0 110
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1792 NR JJ
Золото $2,300 - 0 118
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1802 NR JJ
Золото $210 - 0 38
Колумбия, Карл IV
1 эскудо 1807 P JF
Золото $2,000 - 0 111
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1796 P JF
Золото $1,800 - 0 78
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1791 NR JJ
Золото $2,000 - 3 131
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1804 P JF
Золото $850 - 0 36
Колумбия, Карл IV
4 эскудо 1790 P SF
Золото $1,700 - 0 96
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1799 P JF
Золото $1,900 - 0 104
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1803 NR JJ
Золото $1,900 $5,700 0 108
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1803 P JF
Золото $7,000 - 0 5
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1804 P JT
Золото $210 - 0 7
Колумбия, Карл IV
1 эскудо 1803 P JF
Золото $1,300 - 0 100
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1798 NR JJ
Золото $480 - 0 29
Колумбия, Карл IV
2 эскудо 1791 P SF
Золото $320 - 0 10
Колумбия, Карл IV
2 эскудо 1792 NR JJ
Золото $210 - 0 5
Колумбия, Карл IV
1 эскудо 1798 NR JJ
Золото $270 - 0 12
Колумбия, Карл IV
2 эскудо 1802 P JF
Золото $150 - 0 40
Колумбия, Карл IV
1 эскудо 1794 P JF
Золото $360 - 0 15
Колумбия, Карл IV
1 эскудо 1797 NR JJ
Золото $180 - 0 31
Колумбия, Карл IV
1 эскудо 1800 P JF
Золото $210 - 0 38
Колумбия, Карл IV
1 эскудо 1806 P JF
Золото $380 - 0 12
Колумбия, Карл IV
2 эскудо 1795 P JF
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