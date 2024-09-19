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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1795 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1795 NR JJ
Средняя цена 2400 $
Продажи
1 106
Аверс
Реверс
8 эскудо 1795 P JF
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 117
Аверс
Реверс
4 эскудо 1795 NR JJ
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 эскудо 1795 NR JJ
Средняя цена 360 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 эскудо 1795 P JF
Средняя цена 380 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 эскудо 1795 NR JJ
Средняя цена 210 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 эскудо 1795 P JF
Средняя цена 240 $
Продажи
0 40
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