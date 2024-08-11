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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1795 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1795 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1795 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1795
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1795 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1523 проданному на аукционе Stack's Bowers за 632.5 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (3)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (2)
  • UBS (2)
Колумбия 1 эскудо 1795 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 1 эскудо 1795 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
Колумбия 1 эскудо 1795 P JF на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Колумбия 1 эскудо 1795 P JF на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность F
Цена
229 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Колумбия 1 эскудо 1795 P JF на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Колумбия 1 эскудо 1795 P JF на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1795 P JF на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1795 P JF на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1795 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1795 P JF на аукционе Heritage - August 5, 2021
Колумбия 1 эскудо 1795 P JF на аукционе Heritage - August 5, 2021
Продавец Heritage
Дата 5 августа 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1795 P JF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1795 P JF на аукционе Del Bosque, Briggs & Bustos - April 17, 2021
Продавец Del Bosque, Briggs & Bustos
Дата 17 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1795 P JF на аукционе Heritage - January 16, 2019
Колумбия 1 эскудо 1795 P JF на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1795 P JF на аукционе Jesús Vico - November 15, 2018
Продавец Jesús Vico
Дата 15 ноября 2018
Сохранность F
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Колумбия 1 эскудо 1795 P JF на аукционе HERVERA - July 12, 2018
Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1795 P JF на аукционе Soler y Llach - July 11, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 11 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1795 P JF на аукционе Cayón - June 12, 2018
Продавец Cayón
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1795 P JF на аукционе Sedwick - May 16, 2018
Продавец Sedwick
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1795 P JF на аукционе Sedwick - May 4, 2017
Продавец Sedwick
Дата 4 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1795 P JF на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1795 P JF на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1795 P JF на аукционе Goldberg - January 27, 2015
Колумбия 1 эскудо 1795 P JF на аукционе Goldberg - January 27, 2015
Продавец Goldberg
Дата 27 января 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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