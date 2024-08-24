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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1795 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1795 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1795 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1795
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (106) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1795 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31620 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8400 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1795 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1611 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Колумбия 8 эскудо 1795 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1826 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Колумбия 8 эскудо 1795 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1795 NR JJ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1795 NR JJ на аукционе Heritage - January 4, 2024
Продавец Heritage
Дата 4 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1795 NR JJ на аукционе Heritage - June 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1795 NR JJ на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1795 NR JJ на аукционе Stack's - May 17, 2023
Колумбия 8 эскудо 1795 NR JJ на аукционе Stack's - May 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1795 NR JJ на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1795 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1795 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1795 NR JJ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1795 NR JJ на аукционе Roxbury’s - July 23, 2022
Продавец Roxbury’s
Дата 23 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1795 NR JJ на аукционе Goldberg - June 29, 2022
Колумбия 8 эскудо 1795 NR JJ на аукционе Goldberg - June 29, 2022
Продавец Goldberg
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1795 NR JJ на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1795 NR JJ на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1795 NR JJ на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1795 NR JJ на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1795 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1795 NR JJ на аукционе ibercoin - March 30, 2021
Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1795 NR JJ на аукционе Heritage - December 3, 2020
Колумбия 8 эскудо 1795 NR JJ на аукционе Heritage - December 3, 2020
Продавец Heritage
Дата 3 декабря 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где купить?
Колумбия 8 эскудо 1795 NR JJ на аукционе Great Coins & Art Auctions - September 6, 2024
Колумбия 8 эскудо 1795 NR JJ на аукционе Great Coins & Art Auctions - September 6, 2024
Продавец Great Coins & Art Auctions
Дата 6 сентября 2024
Сохранность AU58 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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