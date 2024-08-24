Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1795 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1795
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (106) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1795 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31620 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8400 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1611 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1826 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Дата 4 января 2024
Сохранность VF
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Дата 22 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
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Дата 17 мая 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
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Дата 23 февраля 2023
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Дата 18 октября 2022
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU53 NGC
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Дата 29 июня 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
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Дата 7 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
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Дата 19 января 2022
Сохранность MS62 PCGS
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Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
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Сохранность AU
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Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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